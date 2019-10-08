В ОПУ попередили про фейкові сторінки Зеленського у соцмережах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В Офісі Президента України попередили про фейкові сторінки у соціальних мережах, які публікують інформацію від імені Глави держави Володимира Зеленського зокрема. Про це йдеться у повідомленні ОПУ у Facebook, передає УНН.
"У соціальних мережах з’являється дедалі більше фейкових сторінок, які намагаються комунікувати від імені Офісу Президента й Президента України Володимира Зеленського. Тому для української спільноти та преси наводимо перелік із дев’яти офіційних каналів. Решта каналів і сторінок не мають до Офісу Президента й Глави держави жодного стосунку", - вказали в ОПУ, опублікувавши відповідний список офіційних сторінок.
Нагадаємо, у липні Facebook видалив сотні акаунтів з України, Росії, Таїланду і Гондурасу через фейки.