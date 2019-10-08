В ОПУ предупредили о фейковых страницах Зеленского в соцсетях

"В социальных сетях появляется все больше фейковых страниц, которые пытаются коммуницировать от имени Офиса Президента и Президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому для украинского общества и прессы приводим перечень из девяти официальных каналов. Остальные каналы и страницы не имеют к Офису Президента и Главы государства никакого отношения", - указали в ОПУ, опубликовав соответствующий список официальных страниц.

Напомним, в июле Facebook удалил сотни аккаунтов из Украины, России, Таиланда и Гондураса из-за фейков.