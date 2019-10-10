На прес-марафон Зеленського зареєстрували понад 300 журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На сьогоднішній прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві зареєстрували понад 300 журналістів. Про це повідомила речниця Глави держави Юлія Мендель у Facebook, передає УНН.
"Акредитовано понад 300 журналістів. Ми тільки їдемо з роботи. Ну що ж, бажаємо удачі завтра (10 жовтня - ред.) всім журналістам та Володимиру Зеленському! Час на спілкування ще надсилається", - повідомила вона напередодні пізно ввечері.
Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочнеться прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.
Як зазначається, місце проведення — Kyiv Food Market.