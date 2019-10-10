На пресс-марафон Зеленского зарегистрировали более 300 журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. На сегодняшней пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве зарегистрировали более 300 журналистов. Об этом сообщила пресс-секретарь Главы государства Юлия Мендель в Facebook, передает УНН.
"Аккредитовано более 300 журналистов. Мы только едем с работы. Ну что же, желаем удачи завтра (10 октября - ред.) всем журналистам и Владимиру Зеленскому! Время на общение еще направляется", - сообщила она накануне поздно вечером.
Напомним, в четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства ответит на вопросы журналистов в течение всего дня.
Как отмечается, место проведения - Kyiv Food Market.