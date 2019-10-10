Журналістів почали пускати на прес-марафон Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Журналістів почали пускати на місце проведення прес-марафону Президента України Володимира Зеленського у Kyiv Food Market, повідомляє кореспондент УНН.
Так, близько 9:20 до приміщення Kyiv Food Market на вулиці Московській заходять представники ЗМІ. Біля входу встановлені рамки-металошукачі.
Нагадаємо, початок прес-марафону заплановано о 10 годині 10 жовтня. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.
Представники медіа ставитимуть запитання Главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини.
На прес-марафон Зеленського зареєстрували понад 300 журналістів.
Правоохоронці посилили у цьому районі заходи безпеки.