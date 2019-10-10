Журналистов начали пускать на пресс-марафон Зеленского

Так, около 9:20 в помещение Kyiv Food Market на улице Московской заходят представители СМИ. У входа устновлены рамки-металлоискатели.

Напомним, начало пресс-марафона запланировано в 10:00 10 октября. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.

Представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса.

На пресс-марафон Зеленского зарегистрировали более 300 журналистов.

Правоохранители усилили в этом районе меры безопасности.