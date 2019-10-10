Журналистов начали пускать на пресс-марафон Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Журналистов начали пускать на место проведения пресс-марафона Президента Украины Владимира Зеленского в Kyiv Food Market, сообщает корреспондент УНН.
Так, около 9:20 в помещение Kyiv Food Market на улице Московской заходят представители СМИ. У входа устновлены рамки-металлоискатели.
Напомним, начало пресс-марафона запланировано в 10:00 10 октября. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.
Представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса.
На пресс-марафон Зеленского зарегистрировали более 300 журналистов.
Правоохранители усилили в этом районе меры безопасности.