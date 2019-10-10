Прес-марафон Зеленського: правоохоронці посилили заходи безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Поблизу місця проведення прес-марафону Президента України Володимира Зеленського посилили заходи безпеки, повідомляє кореспондент УНН.
Біля приміщення Kyiv Food Market на вулиці Московській у Києві, де пройде прес-марафон, біля входу вже встановили рамки-металошукачі. Заходи безпеки посилені.
Однак, наразі вулиці у цьому районі не перекриті.
Усередину місця проведення прес-марафону поки не пускають.
Його початок заплановано о 10 годині 10 жовтня. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.
Представники медіа ставитимуть запитання Главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини.
На прес-марафон Зеленського зареєстрували понад 300 журналістів.