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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Прес-марафон Зеленського: правоохоронці посилили заходи безпеки

Київ • УНН

 • 14683 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Поблизу місця проведення прес-марафону Президента України Володимира Зеленського посилили заходи безпеки, повідомляє кореспондент УНН.

Прес-марафон Зеленського: правоохоронці посилили заходи безпеки

Біля приміщення Kyiv Food Market на вулиці Московській у Києві, де пройде прес-марафон, біля входу вже встановили рамки-металошукачі. Заходи безпеки посилені.

Однак, наразі вулиці у цьому районі не перекриті.

Усередину місця проведення прес-марафону поки не пускають.

Його початок заплановано о 10 годині 10 жовтня. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

Представники медіа ставитимуть запитання Главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини.

На прес-марафон Зеленського зареєстрували понад 300 журналістів.

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