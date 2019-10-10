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Пресс-марафон Зеленского: правоохранители усилили меры безопасности

Киев • УНН

 • 14683 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Вблизи места проведения пресс-марафона Президента Украины Владимира Зеленского усилили меры безопасности, сообщает корреспондент УНН.

Пресс-марафон Зеленского: правоохранители усилили меры безопасности

У здания Kyiv Food Market на улице Московской в Киеве, где пройдет пресс-марафон, у входа уже установили рамки-металлоискатели. Меры безопасности усилены.

Однако, пока улицы в этом районе не перекрыты.

Всередину места проведения пресс-марафона пока не пускают.

Его начало запланировано в 10:00 10 октября. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.

Представители медиа будут задавать вопросы Главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса.

На пресс-марафон Зеленского зарегистрировали более 300 журналистов.

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