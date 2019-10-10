Пресс-марафон Зеленского: правоохранители усилили меры безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Вблизи места проведения пресс-марафона Президента Украины Владимира Зеленского усилили меры безопасности, сообщает корреспондент УНН.
У здания Kyiv Food Market на улице Московской в Киеве, где пройдет пресс-марафон, у входа уже установили рамки-металлоискатели. Меры безопасности усилены.
Однако, пока улицы в этом районе не перекрыты.
Всередину места проведения пресс-марафона пока не пускают.
Его начало запланировано в 10:00 10 октября. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.
Представители медиа будут задавать вопросы Главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса.
На пресс-марафон Зеленского зарегистрировали более 300 журналистов.