На Мелітопольських вокзалах на Запоріжжі евакуюють людей з приводу "мінування"
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Наразі обидві мелітопольські вокзали на Запоріжжі - автовокзал та залізничний вокзал - обшукують на предмет вибухівки. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел.
Зі свідченнями пасажирів вокзалу, у потязі п'яний чоловік влаштував дебош, внаслідок чого правоохоронці його "зняли" з потягу.
Під час затримання чоловік залишив сумку прямо на пероні вокзалу. Свідки впевнені, що саме зухвала поведінка затриманого й стала приводом пошуку вибухівки на вокзалі. Бо той, начебто повідомив правоохоронцям, що у сумці вибухівка.