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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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На Мелітопольських вокзалах на Запоріжжі евакуюють людей з приводу "мінування"

На Мелітопольських вокзалах на Запоріжжі евакуюють людей з приводу "мінування"

Київ • УНН

 • 9067 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Наразі обидві мелітопольські вокзали на Запоріжжі - автовокзал та залізничний вокзал - обшукують на предмет вибухівки. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел.

Зі свідченнями пасажирів вокзалу, у потязі п'яний чоловік влаштував дебош, внаслідок чого правоохоронці його "зняли" з потягу.

Під час затримання чоловік залишив сумку прямо на пероні вокзалу. Свідки впевнені, що саме зухвала поведінка затриманого й стала приводом пошуку вибухівки на вокзалі. Бо той, начебто повідомив правоохоронцям, що у сумці вибухівка.

Українські Національні Новини

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