На Мелитопольских вокзалах на Запорожье эвакуируют людей по поводу "минировании"
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сейчас оба мелитопольские вокзалы на Запорожье - автовокзал и железнодорожный вокзал - обыскивают на предмет взрывчатки. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.
По показаниям пассажиров вокзала, в поезде пьяный мужчина устроил дебош, в результате чего стражи порядка его "сняли" с поезда.
Во время задержания мужчина оставил сумку прямо на перроне вокзала. Свидетели уверены, что именно вызывающее поведение задержанного и стала поводом поиска взрывчатки на вокзале. Потому что тот, якобы сообщил правоохранителям, что в сумке взрывчатка.