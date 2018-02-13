На Майдані комунальники почали демонтувати МАФи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В підземному переході на Майдані Незалежності працівники комунальних служб почали демонтувати частину МАФів, повідомляє кореспондент УНН.
Так, комунальники почали демонтаж частини МАФів, які встановлені в переході біля виходів на поверхню, при цьому власники та продавці цих малих архітектурних форм продовжують збирати та пакувати своє майно. Наразі на місці знаходиться декілька десятків правоохоронців, які за їх словами, наглядають за громадським порядком.
Додамо, що демонтаж МАФів проходить спокійно та без будь-яких ексцесів, при цьому інші магазинчики продовжують працювати, у тому числі, так звані “лотереї”. За словами багатьох співробітників працюючих МАФів, їх комунальники поки що чіпати не збираються.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у підземному переході на Майдані Незалежності власники МАФів пакують речі, оскільки очікують, що усі магазини та кав’ярні будуть знесені.