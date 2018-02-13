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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 76243 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90198 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92783 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110418 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104986 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111982 просмотра

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На Майдане коммунальщики начали демонтировать МАФы

На Майдане коммунальщики начали демонтировать МАФы

Киев  •  УНН

 • 20127 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В подземном переходе на Майдане Незалежности работники коммунальных служб начали демонтировать часть МАФов, сообщает корреспондент УНН.

Так, коммунальщики начали демонтаж части МАФов, которые установлены в переходе у выходов на поверхность, при этом владельцы и продавцы этих малых архитектурных форм продолжают собирать и упаковывать свое имущество. Сейчас на месте находится несколько десятков правоохранителей, которые, по их словам, следят за общественным порядком.

Добавим, что демонтаж МАФов проходит спокойно и без каких-либо эксцессов, при этом другие магазины продолжают работать, в том числе, так называемые "лотереи". По словам многих сотрудников работающих МАФов, их коммунальщики пока трогать не собираются.

Напомним, ранее сообщалось, что в подземном переходе на Майдане Незалежности владельцы МАФов пакуют вещи, поскольку ожидают, что все магазины и кафе будут снесены.

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