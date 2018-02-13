На Майдане коммунальщики начали демонтировать МАФы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В подземном переходе на Майдане Незалежности работники коммунальных служб начали демонтировать часть МАФов, сообщает корреспондент УНН.
Так, коммунальщики начали демонтаж части МАФов, которые установлены в переходе у выходов на поверхность, при этом владельцы и продавцы этих малых архитектурных форм продолжают собирать и упаковывать свое имущество. Сейчас на месте находится несколько десятков правоохранителей, которые, по их словам, следят за общественным порядком.
Добавим, что демонтаж МАФов проходит спокойно и без каких-либо эксцессов, при этом другие магазины продолжают работать, в том числе, так называемые "лотереи". По словам многих сотрудников работающих МАФов, их коммунальщики пока трогать не собираются.
Напомним, ранее сообщалось, что в подземном переходе на Майдане Незалежности владельцы МАФов пакуют вещи, поскольку ожидают, что все магазины и кафе будут снесены.