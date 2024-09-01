На Львівщині знайшли бойові частини російських ракет "Кинджал" та Х-101
Київ • УНН
У Львівській області виявлено залишки російських ракет "Кинджал" та Х-101 після масштабного обстрілу України. Сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет, запобігши подальшим руйнуванням і можливим жертвам.
У Львівській області знайшли залишки російських ракет "Кинджал" та Х-101. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
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Зазначається, що після наймасовішого обстрілу території України сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет "Кинджал" та X-101 у Львівській області.
Швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення,
Якщо ви виявили будь-який підозрілий предмет:
- не наближайтесь;
- не намагайтесь самостійно його перемістити чи розібрати,
- негайно телефонуйте за номером 101 або 102.
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