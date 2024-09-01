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На Львівщині знайшли бойові частини російських ракет "Кинджал" та Х-101

На Львівщині знайшли бойові частини російських ракет "Кинджал" та Х-101

Київ • УНН

 • 33020 перегляди

У Львівській області виявлено залишки російських ракет "Кинджал" та Х-101 після масштабного обстрілу України. Сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет, запобігши подальшим руйнуванням і можливим жертвам.

У Львівській області знайшли залишки російських ракет "Кинджал" та Х-101. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що після наймасовішого обстрілу території України сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет "Кинджал" та X-101 у Львівській області.

Швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення,

– зазначають у повідомленні.

Якщо ви виявили будь-який підозрілий предмет:

  •  не наближайтесь;
  • не намагайтесь самостійно його перемістити чи розібрати,
  •  негайно телефонуйте за номером 101 або 102.

Нагадаємо

29 серпня у Дніпровському районі Києва на дитячий майданчик між будинками впали уламки безпілотного літального апарату. Про інцидент повідомив міський голова Віталій Кличко.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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