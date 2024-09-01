На Львовщине нашли боевые части российских ракет "Кинжал" и Х-101
Киев • УНН
Во Львовской области обнаружены остатки российских ракет "Кинжал" и Х-101 после масштабного обстрела Украины. Саперы ГСЧС изъяли боевые части ракет, предотвратив дальнейшие разрушения и возможные жертвы.
Во Львовской области нашли остатки российских ракет "Кинжал" и Х-101. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что после массового обстрела территории Украины саперы ГСЧС изъяли боевые части ракет "Кинжал" и X-101 во Львовской области.
Быстрые и профессиональные действия специалистов ГСЧС предотвратили дальнейшие разрушения и возможные жертвы среди мирного населения,
Если вы обнаружили какой-либо подозрительный предмет:
- не приближайтесь;
- не пытайтесь самостоятельно его переместить или разобрать,
- немедленно звоните по номеру 101 или 102.
Напомним
29 августа в Днепровском районе Киева на детскую площадку между домами упали обломки беспилотного летательного аппарата. Об инциденте сообщил городской голова Виталий Кличко.