На Львівщині загадково помер працівник водоканалу
Київ • УНН
На території ЛМКП "Львівводоканал" знайдено мертвим 66-річного машиніста насосної станції. Поліція та спеціальна комісія з'ясовують обставини та причину смерті працівника, який працював на підприємстві з 2018 року.
Напередодні на території ЛМКП "Львівводоканал" знайдено мертвим 66-літнього машиніста насосної станції. Обставини події з’ясовує поліція, створено комісію.
Пише УНН із посиланням на Львівську міську раду.
Деталі
Слідчі з’ясовують причину смерті машиніста насосної станції: 66-літнього чоловіка було знайдено 2 серпня, приблизно о 20:00 год, на території ЛМКП "Львівводоканал".
Причина смерті наразі достеменно не відома. Працює поліція, медики та створено спеціальну комісію, яка розслідує цю ситуацію.
Довідка
"Померлий чоловік - машиніст нашої насосної станції, 1958 року народження. На підприємстві працює з 2018 року. У нього позмінний графік роботи. Вчора зранку він вийшов на зміну", повідомили у ЛМКП "Львівводоканал".
Нагадаємо
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