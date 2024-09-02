У Києві сталася стрілянина біля ЖК "Амурський" - поліція
Київ • УНН
У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина біля ЖК "Амурський". Після словесного конфлікту один з чоловіків дістав зброю та відкрив вогонь, поліція з'ясовує обставини інциденту.
У Києві сталася стрілянина біля ЖК "Амурський" в Голосіївському районі. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Києва.
На запитання, чи в Києві сталася стрілянина біля ЖК "Амурський", в поліції відповіли: "Так, правоохоронці на місці події, з’ясовуються всі обставини".
У поліції зазначили, що між чоловіками стався словесний конфлікт, один дістав зброю та почав стріляти.
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