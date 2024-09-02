В Киеве произошла стрельба возле ЖК "Амурский" - полиция
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева произошла стрельба возле ЖК "Амурский". После словесного конфликта один из мужчин достал оружие и открыл огонь, полиция выясняет обстоятельства инцидента.
В Киеве произошла стрельба возле ЖК «Амурский» в Голосеевском районе. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Киева.
На вопрос, произошла ли в Киеве стрельба возле ЖК «Амурский», в полиции ответили: «Да, правоохранители на месте происшествия, выясняются все обстоятельства».
В полиции отметили, что между мужчинами произошел словесный конфликт, один достал оружие и начал стрелять.
Дополнение
В Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в мужчину, который находился в припаркованного на улице авто, после чего скрылся.
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