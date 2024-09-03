На Львовщине загадочно умер работник водоканала загадочно умер работник водоканала
Киев • УНН
На территории ЛГКП «Львовводоканал» найден мертвым 66-летний машинист насосной станции. Полиция и специальная комиссия выясняют обстоятельства и причину смерти работника, который работал на предприятии с 2018 года.
Накануне на территории ЛГКП «Львовводоканал» найден мертвым 66-летний машинист насосной станции. Обстоятельства происшествия выясняет полиция, создана комиссия.
Пишет УНН со ссылкой на Львовский городской совет.
Детали
Следователи выясняют причину смерти машиниста насосной станции: 66-летний мужчина был найден 2 августа, примерно в 20:00 ч, на территории ЛГКП «Львовводоканал».
Причина смерти пока точно не известна. Работает полиция, медики и создана специальная комиссия, которая расследует эту ситуацию.
Справка
«Умерший мужчина - машинист нашей насосной станции, 1958 года рождения. На предприятии работает с 2018 года. У него посменный график работы. Вчера утром он вышел на смену», сообщили в ЛГКП „Львовводоканал“.
Напомним,
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