На Львовщине загадочно умер работник водоканала загадочно умер работник водоканала

Накануне на территории ЛГКП «Львовводоканал» найден мертвым 66-летний машинист насосной станции. Обстоятельства происшествия выясняет полиция, создана комиссия.

Пишет УНН со ссылкой на Львовский городской совет.

Детали

Следователи выясняют причину смерти машиниста насосной станции: 66-летний мужчина был найден 2 августа, примерно в 20:00 ч, на территории ЛГКП «Львовводоканал».

Причина смерти пока точно не известна. Работает полиция, медики и создана специальная комиссия, которая расследует эту ситуацию. - говорится в сообщении.

Справка

«Умерший мужчина - машинист нашей насосной станции, 1958 года рождения. На предприятии работает с 2018 года. У него посменный график работы. Вчера утром он вышел на смену», сообщили в ЛГКП „Львовводоканал“.

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