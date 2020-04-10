На Львівщині заборонили на вихідних виходити з дому
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Львівській області жителям заборонили виходити на вихідних з дому задля боротьби з поширенням коронавірусного захворювання. Про це у відеозверненні повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає УНН.
"Звертаюся до кожного мешканця Львівщини! До кожного без винятку. Прошу вас утриматися від пересування та перебування у громадських місцях на цих вихідних. Від 13:00 суботи до 6 ранку понеділка. Ці обмеження вводяться задля збереження нашого з вами здоров’я та мінімізації поширення захворюваності серед населення", - сказав Козицький.
Нагадаємо, на Закарпатті жителям заборонили виходити на вихідних з дому через епідеміологічну ситуацію в області.
Як повідомлялося, на Волині у вихідні також запроваджується режим заборони на пересування.
Додамо, що на Київщині запроваджують додаткові обмежувальні заходи під час карантину і обмежують пересування людей на свята.