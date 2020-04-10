Протидія пандемії: на Закарпатті місцева влада заборонила цими вихідними виходити з дому
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Закарпатті жителям заборонили виходити на вихідних з дому через епідеміологічну ситуацію в області. Про це заявив в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко, передає кореспондент УНН.
"Щоб стримати поширення інфікування на цих вихідних, ми посилюємо заходи безпеки. Регіональна комісія прийняла рішення про введення максимального обмеження пересування. Це означає, що починаючи з 13:00 в суботу 11 квітня до 6:00 понеділка 13 квітня ви не можете виходити з дому", - сказав Гетманенко.
За його словами, штрафів від 17 тисяч гривень порушникам карантину уникнути не вдасться.
Нагадаємо, за словами лікара-інфекціоніста Ольги Голубовської, після послаблення карантину захворюваність на COVID-19 в Україні зросте.