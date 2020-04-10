Противодействие пандемии: на Закарпатье местные власти запретили в эти выходные выходить из дома
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. На Закарпатье жителям запретили выходить на этих выходных из дома из-за эпидемиологической ситуации в области. Об этом заявил и.о. главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко, передает корреспондент УНН.
"Чтобы сдержать распространение инфицирования в эти выходные, мы усиливаем меры безопасности. Региональная комиссия приняла решение о введении максимального ограничения передвижения. Это означает, что начиная с 13:00 в субботу 11 апреля по 6:00 понедельника 13 апреля вы не можете выходить из дома", - сказал Гетманенко.
По его словам, штрафов от 17 тысяч гривен нарушителям карантина избежать не удастся.
Напомним, по словам доктора-инфекциониста Ольги Голубовской, после ослабления карантина заболеваемость COVID-19 в Украине возрастет.