На Волині у вихідні також запроваджується режим заборони на пересування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У вихідні дні на Волині запроваджується особливий режим пересування. Про це йдеться у повідомленні Волинської ОДА у Facebook, передає УНН.
"Починаючи з 11 квітня, у вихідні дні в області вводиться режим максимального обмеження пересування. Зокрема, з 13:00 суботи до 06:00 год. понеділка волинян просять не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь", - йдеться у повідомленні.
В ОДА пояснили, що додаткові обмежувальні заходи прийняли, враховуючи епідемічну ситуацію, яка складається в регіоні, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Як повідомлялося в УНН, за даними МОЗ, в Україні, станом на 9 годину 10 квітня, зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 - летальні. На Волині виявлено 41 випадок захворювання.
Нагадаємо, подібні обмеження ввели також і у Закарпатській області.