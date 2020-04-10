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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 22901 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 33065 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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На Волыни на выходных также вводится режим запрета на передвижение

На Волыни на выходных также вводится режим запрета на передвижение

Киев  •  УНН

 • 17481 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В выходные дни на Волыни вводится особый режим передвижения. Об этом говорится в сообщении Волынской ОГА в Facebook, передает УНН.

"Начиная с 11 апреля, в выходные дни в области вводится режим максимального ограничения передвижения. В частности, с 13:00 субботы до 06:00 ч. понедельника волынян просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее", - говорится в сообщении.

В ОГА объяснили, что дополнительные ограничительные меры приняли, учитывая эпидемическую ситуацию, которая складывается в регионе, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщалось в УНН, по данным Минздрава, в Украине, по состоянию на 9:00 10 апреля, зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 - летальные. На Волыни выявлено 41 случай заболевания.

Напомним, подобные ограничения ввели также и в Закарпатской области.

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