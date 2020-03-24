На Львівщині за ніч нових підозр на коронавірус не виявлено

КИЇВ. 24 березня. УНН. У Львівській області з вчорашнього вечора й до сьогоднішнього ранку з підозрою на коронавірусну інфекцію не звернулася жодна людина. Про це повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко, пердає УНН з посиланням на пресслужбу Львівськї ОДА.