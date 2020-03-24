На Львівщині за ніч нових підозр на коронавірус не виявлено

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У Львівській області з вчорашнього вечора й до сьогоднішнього ранку з підозрою на коронавірусну інфекцію не звернулася жодна людина. Про це повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко, пердає УНН з посиланням на пресслужбу Львівськї ОДА.

"У період з 21:30 години 23 березня по 8:00 годину 24 березня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію не звернувся жоден пацієнт",- йдеться в повідомленні.

Водночас вказано, що у період з 15:00 по 21:30 23 березня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 7 осіб. На вечір 23 березня на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні було 40 осіб. На самоізоляції - 39 осіб.

Як повідомлялося, у Львівській області понад 100 пацієнтів з підозрою на коронавірус COVID-19.

Нагадаємо, з 24 березня у Львові та області запровадили режим надзвичайної ситуації.

Додамо, станом на 23 березня на Львівщині є 2 підтверджені випадки захворювання на коронавірус.

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