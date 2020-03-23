На Львівщині перебуває понад 100 пацієнтів із підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Львівській області наразі перебуває понад 100 пацієнтів з підозрою на коронавірус COVID-19. Про це повідомив в.о директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько, передає УНН з посиланням на прсслужбу Львівської ОДА.
“Станом на сьогодні, у нас є 104 пацієнти з підозрою на коронавірус. У цих пацієнтів проведений забір аналізів та відправлені до Центру громадського здоров’я МОЗ для проведення діагностики”, — сказав Васько.
За його словами, на стаціонарному лікуванні в інфекційній лікарні перебуває 61 пацієнт.
“Стан більшості пацієнтів середньої важкості або легкий, одна пацієнтка у важкому стані, вона не перебуває на штучній вентиляції легень, їй проводять інтенсивну терапію в умовах відділення реанімації. Щодо діагностики пацієнтів, які перебувають на лікуванні в інфекційній лікарні та пацієнтів, які підлягають повторній діагностиці, вона здійснюватиметься за допомогою експрес-тестів і результати будуть скеровані в інфекційну лікарню та визначені нами стаціонари для продовження лікування”, — розповів Васько.
Нагадаємо, станом на 23 березня, на Львівщині є 2 підтверджені випадки захворювання на коронавірус.