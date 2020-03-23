Во Львовской области находится более 100 пациентов с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Во Львовской области сейчас находится более 100 пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько, передает УНН со ссылкой на прсс-службу Львовской ОГА.
"По состоянию на сегодня, у нас есть 104 пациента с подозрением на коронавирус. У этих пациентов проведен забор анализов и отправлены в Центр общественного здоровья Минздрава для проведения диагностики", - сказал Васько.
По его словам, на стационарном лечении в инфекционной больнице находится 61 пациент.
"Состояние большинства пациентов средней тяжести или легкое, одна пациентка в тяжелом состоянии, она не находится на искусственной вентиляции легких, ей проводят интенсивную терапию в условиях отделения реанимации. По диагностике пациентов, находящихся на лечении в инфекционной больнице и пациентов, подлежащих повторной диагностике, она будет осуществляться с помощью экспресс-тестов и результаты будут направлены в инфекционную больницу и определены нами в стационары для продолжения лечения", - рассказал Васька.
Напомним, по состоянию на 23 марта, во Львовской области 2 подтвержденные случаи заболевания коронавирусом.