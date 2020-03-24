Во Львовской области за ночь новых подозрений на коронавирус не обнаружено
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Во Львовской области со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра с подозрением на коронавирусную инфекцию не обратился ни один человек. Об этом сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко, пердае УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"В период с 21:30 часов 23 марта по 8:00 часов 24 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию не обратился ни один пациент", - говорится в сообщении.
В то же время указано, что в период с 15:00 по 21:30 23 марта в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 7 человек. На вечер 23 марта на лечении в областной инфекционной клинической больнице было 40 человек. На самоизоляции - 39 человек.
Как сообщалось, во Львовской области более 100 пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19.
Напомним, с 24 марта во Львове и области ввели режим чрезвычайной ситуации.
Добавим, по состоянию на 23 марта во Львовской области 2 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.