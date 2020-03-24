Во Львовской области за ночь новых подозрений на коронавирус не обнаружено

КИЕВ. 24 марта. УНН. Во Львовской области со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра с подозрением на коронавирусную инфекцию не обратился ни один человек. Об этом сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко, пердае УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.