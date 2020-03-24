Во Львовской области за ночь новых подозрений на коронавирус не обнаружено

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101018 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104391 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106402 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105328 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114047 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101030 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105442 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106688 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131597 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130459 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Во Львовской области за ночь новых подозрений на коронавирус не обнаружено

Во Львовской области за ночь новых подозрений на коронавирус не обнаружено

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Во Львовской области со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра с подозрением на коронавирусную инфекцию не обратился ни один человек. Об этом сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко, пердае УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"В период с 21:30 часов 23 марта по 8:00 часов 24 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию не обратился ни один пациент", - говорится в сообщении.

В то же время указано, что в период с 15:00 по 21:30 23 марта в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 7 человек. На вечер 23 марта на лечении в областной инфекционной клинической больнице было 40 человек. На самоизоляции - 39 человек.

Как сообщалось, во Львовской области более 100 пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19.

Напомним, с 24 марта во Львове и области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Добавим, по состоянию на 23 марта во Львовской области 2 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

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