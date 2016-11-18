На Львівщині "пересічники" заблокували другий пункт пропуску
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні, на пунктах пропуску “Шегині” та “Ягодин” на кордоні з Польщею, власники авто з іноземною реєстрацією заблокували дорогу. Про це повідомили УНН у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
“Власники автівок організували акцію, аби домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів іноземної реєстрації на територію України, а також спростити правила при розмитненні автомобілів”, — повідомили у Держприкордонслужбі України.
Через протести прикордонники радять оминати ці пункти пропуску.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, "пересічники" перекрили трасу на кордоні Хмельницької та Вінницької областей.