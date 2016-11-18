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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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На Львівщині "пересічники" заблокували другий пункт пропуску

На Львівщині "пересічники" заблокували другий пункт пропуску

Київ • УНН

 • 8390 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні, на пунктах пропуску “Шегині” та “Ягодин” на кордоні з Польщею, власники авто з іноземною реєстрацією заблокували дорогу. Про це повідомили УНН у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

“Власники автівок організували акцію, аби домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів іноземної реєстрації на територію України, а також спростити правила при розмитненні автомобілів”, — повідомили у Держприкордонслужбі України.

Через протести прикордонники радять оминати ці пункти пропуску.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, "пересічники" перекрили трасу на кордоні Хмельницької та Вінницької областей.

Українські Національні Новини

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