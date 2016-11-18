На Львовщине "пересичники" заблокировали второй пункт пропуска
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня, на пунктах пропуска "Шегини" и "Ягодин" на границе с Польшей, владельцы авто с иностранной регистрацией заблокировали дорогу. Об этом УНН сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
"Владельцы автомобилей организовали акцию, чтобы добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств иностранной регистрации на территорию Украины, а также упростить правила при растаможивании автомобилей", - сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Из-за протестов пограничники советуют обходить эти пункты пропуска.
Напомним, как сообщал УНН, "пересичники" перекрыли трассу на границе Хмельницкой и Винницкой областей .