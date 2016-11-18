На Львовщине "пересичники" заблокировали второй пункт пропуска

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15 марта, 19:03 • 108340 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147676 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126215 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119557 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106380 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102200 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96013 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126365 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127413 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня, на пунктах пропуска "Шегини" и "Ягодин" на границе с Польшей, владельцы авто с иностранной регистрацией заблокировали дорогу. Об этом УНН сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

"Владельцы автомобилей организовали акцию, чтобы добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств иностранной регистрации на территорию Украины, а также упростить правила при растаможивании автомобилей", - сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Из-за протестов пограничники советуют обходить эти пункты пропуска.

Напомним, как сообщал УНН, "пересичники" перекрыли трассу на границе Хмельницкой и Винницкой областей .

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