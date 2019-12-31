На Львівщині чоловік через переохолодження опинився у реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. На Львівщині чоловік опинився у реанімації внаслідок загального переохолодження. Про це повідомляє УНН із посиланням на департамент цивільного захисту населення Львівської ОДА.
“31 грудня близько 02:00 год. в реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ поступив житель села Орів Сколівського району 1964 року народження, з діагнозом: “загальне переохолодження”, — сказано у повідомленні.
Обставини встановлюються.
Нагадаємо, у місті Гола Пристань на Херсонщині, ввечері, 5 грудня, на вулиці у дитячому візочку виявили 6-місячну дитину, яка плакала, її госпіталізували до лікарні із незначним переохолодженням.