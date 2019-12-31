Во Львовской области мужчина из-за переохлаждения оказался в реанимации

"31 декабря около 2:00 в реанимационное отделение Сколивской ЦРБ поступил житель села Орив Сколевского района 1964 года, с диагнозом: "общее переохлаждение", - говорится в сообщении.

Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, в городе Голая Пристань в Херсонской области, вечером, 5 декабря, на улице в детской коляске обнаружили 6-месячного ребенка, который плакал, его госпитализировали в больницу с незначительным переохлаждением.