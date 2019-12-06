На Херсонщині жінка кинула шестимісячну дитину на вулиці

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У місті Гола Пристань на Херсонщині, ввечері, 5 грудня, на вулиці у дитячому візочку виявили 6-місячну дитину, яка плакала, її госпіталізували до лікарні із незначним переохолодженням. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.