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На Херсонщині жінка кинула шестимісячну дитину на вулиці

На Херсонщині жінка кинула шестимісячну дитину на вулиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. У місті Гола Пристань на Херсонщині, ввечері, 5 грудня, на вулиці у дитячому візочку виявили 6-місячну дитину, яка плакала, її госпіталізували до лікарні із незначним переохолодженням. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.

"Ввечері 5 грудня у місті Гола Пристань увагу небайдужих перехожих привернув дитячий візочок, у якому плакала дівчинка віком приблизно 6 місяців. Люди спочатку чекали, що до візочка підійде матір. Коли ж ніхто так і не з’явився, перехожі зателефонували в поліцію. Дитину госпіталізували із переохолодженням", - сказано у повідомленні.

Як повідомив начальник відділу ювенальної превенції поліції Херсонщини Ярослав Шанько, дитину негайно відвезли у медичний заклад, де її оглянули лікарі. Крім незначного переохолодження, з дівчинкою було все добре. Громадяни та поліцейські встигли вчасно забрати дитину з вулиці.

За цей час в поліцію ніхто не звертався з приводу зникнення дитини, тож правоохоронці розпочали пошуки її рідних. Одна з лікарів упізнала дівчинку і надала дані її матері. Жінці 34 роки і родина перебуває на обліку, як неблагонадійна. Крім піврічної дівчинки, жінка має ще двох дітей віком 11 і 12 років, які мешкають з рідним батьком.

Працівники поліції розшукали горе-матір, яка була у стані сильного алкогольного сп’яніння і ледь трималася на ногах. Вона пояснила, що вийшла погуляти з дитиною, зустріла знайомого, з яким посварилася і побилася. Під час конфлікту вона залишила візочок з донечкою біля будинку, а потім забула про неї і пішла у справах.

"Нині дитина знаходиться в лікарні, де буде ще кілька днів під пильним наглядом. Щодо матері, то після проведення перевірок буде вирішуватися питання про позбавлення її батьківських прав на доньку", - зазначив Ярослав Шанько.

Нагадаємо, у Києві жінка кинула просто неба немовля у сумці.

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