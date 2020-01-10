На Львівщині блокували контрабанду великої партії наркотиків з Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Служба безпеки України блокувала контрабанду великих партій наркотиків з Європи вартістю понад 4 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю спільно з Управлінням СБ України у Львівській області блокували діяльність угруповання, яке організувало контрабандне ввезення великих партій наркомістких речовин із Європи", - сказано у повідомленні.
За словами правоохоронців, зловмисники закуповували в одній із сусідніх країн прекурсори для виготовлення психотропів та їх збуту в Україні. За оперативною інформацією, щомісяця наркоторговці ввозили 300 тисяч пігулок із вмістом псевдоефедрину. Синтезували психотропи в нарколабораторіях, розташованих у столичному регіоні, а також у Рівненській, Харківській та Дніпропетровській областях. Збували наркотики через один із месенджерів по всій території країни.
Правоохоронці затримали одного із співорганізаторів контрабанди наркотиків на пропускному пункті "Грушів" під час спроби ввезення понад 100 тисяч наркомістких пігулок. Заборонений "товар" він приховав у технологічних порожнинах автомобіля.
Вартість вилучених речовин за цінами чорного ринку становить понад 4 мільйони гривень. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, затриманому здійснено повідомлення про підозру. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, на Київщині правоохоронці викрили поштовий канал контрабанди психотропних речовин із однієї з країн Південної Америки.