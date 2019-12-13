На Київщині викрили та ліквідували наркотрафік з Південної Америки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На Київщині правоохоронці викрили поштовий канал контрабанди психотропних речовин із однієї з країн Південної Америки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
"Оперативники спецслужби встановили, що учасники міжнародного злочинного угруповання здійснювали контрабанду гуртових партій наркотиків транзитом через територію України до Росії. У столиці правоохоронці затримали кількох громадян України та РФ, які відповідали за отримання міжнародних передач та подальшу пересилку наркотиків за кордон", - сказано у повідомленні.
Так, серед затриманих ‒ організатор контрабанди на території нашої країни. Під час низки обшуків у зловмисників було виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами причетності до функціонування наркотрафіку. Крім того у фігурантів справи вилучено 6 кілограмів особливо небезпечної психотропної речовини – гармалин.
Наразі вирішується питання щодо здійснення затриманим повідомлень про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для викриття та затримання решти співучасників злочину на території України.
Нагадаємо, на Закарпатті співробітники Служби безпеки України блокували масштабну контрабанду героїну до однієї з країн Євросоюзу.