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В Киевской области разоблачили и ликвидировали наркотрафик из Южной Америки

В Киевской области разоблачили и ликвидировали наркотрафик из Южной Америки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Киевской области правоохранители разоблачили почтовый канал контрабанды психотропных веществ из одной из стран Южной Америки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что участники международной преступной группировки осуществляли контрабанду оптовых партий наркотиков транзитом через территорию Украины в Россию. В столице правоохранители задержали нескольких граждан Украины и РФ, которые отвечали за получение международных передач и дальнейшую пересылку наркотиков за границу", - говорится в сообщении.

Так, среди задержанных - организатор контрабанды на территории нашей страны. Во время ряда обысков у злоумышленников была обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами причастности к функционированию наркотрафика. Кроме того у фигурантов дела изъято 6 килограммов особо опасного психотропного вещества - гармалин.

Сейчас решается вопрос об осуществлении задержанным сообщений о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для разоблачения и задержания остальных соучастников преступления на территории Украины.

Напомним, на Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабную контрабанду героина в одну из стран Евросоюза.

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