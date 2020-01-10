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Во Львовской области блокировали контрабанду крупной партии наркотиков из Европы

Во Львовской области блокировали контрабанду крупной партии наркотиков из Европы

Киев  •  УНН

 • 14532 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Служба безопасности Украины блокировала контрабанду крупных партий наркотиков из Европы стоимостью более 4 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью совместно с Управлением СБ Украины во Львовской области блокировали деятельность группировки, которая организовала контрабандный ввоз крупных партий наркосодержащих веществ из Европы", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, злоумышленники закупали в одной из соседних стран прекурсоры для изготовления психотропов и их сбыта в Украине. По оперативной информации, ежемесячно наркоторговцы ввозили 300 тысяч таблеток с содержанием псевдоэфедрина. Синтезировали психотропы в нарколабораториях, расположенных в столичном регионе, а также в Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях. Сбывали наркотики через один из мессенджеров по всей территории страны.

Правоохранители задержали одного из организаторов контрабанды наркотиков на пропускном пункте "Грушев" при попытке ввоза более 100 тысячи наркосодержащих таблеток. Запрещенный "товар" он спрятал в технологических полостях автомобиля.

Стоимость изъятых веществ по ценам черного рынка составляет более 4 миллионов гривен. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, задержанному осуществлено сообщение о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Киевской области правоохранители разоблачили почтовый канал контрабанды психотропных веществ из одной из стран Южной Америки.

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