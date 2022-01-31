На Лукашенка подали до міжнародного кримінального суду в Гаазі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На президента Білорусі Олександра Лукашенка подали позов до міжнародного кримінального суду в Гаазі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram NEXTA.
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Польський адвокат Томаш Віліньський звинувачує “громадянина Олександра Лукашенка та його спільників” (Тертеля, Карпенкова та інших) у геноциді та злочинах проти людяності. Заява направлена за підтримки правозахисних організацій та Народного антикризового управління. Воно містить 160 сторінок правового обґрунтування та 40 000 сторінок документів у додатку.
Заява подана від імені великої кількості громадян Білорусі, у тому числі від білоруського опозиціонера Павла Латушка.
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