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15 марта, 19:03 • 103743 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 136738 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119695 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113506 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102711 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100404 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88575 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 121132 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126111 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127126 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп получил удар микрофоном по лицу

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13 марта, 15:21 • 130144 просмотра
Актуальное
На Лукашенко подали в международный уголовный суд в Гааге

На Лукашенко подали в международный уголовный суд в Гааге

Киев • УНН

 • 29473 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. На президента Беларуси Александра Лукашенко подали иск в международный уголовный суд в Гааге, об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram NEXTA.

Детали

Польский адвокат Томаш Вилиньский обвиняет “гражданина Александра Лукашенко и его сообщников” (Тертеля, Карпенкова и других) в геноциде и преступлениях против человечности. Заявление направлено при поддержке правозащитных организаций и Народного антикризисного управления. Оно содержит 160 страниц правового обоснования и 40 000 страниц документов в приложении.

Заявление подано от имени большого количества граждан Беларуси, в том числе и от белорусского оппозиционера Павла Латушка.

Напомним

В ООН обеспокоены “пытками” протестующих в Беларуси.

Украинские Национальные Новости

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