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На Луганщині ЗСУ відбили ще чотири атаки росіян - Гайдай

На Луганщині ЗСУ відбили ще чотири атаки росіян - Гайдай

Київ • УНН

 • 79707 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Луганській області чотири атаки російських окупантів завершилися їх відступом на попередні позиції. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

«Окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на міста Донеччини, проводили наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення, проте безуспішні. Чотири атаки ворога завершилися їх відступом на попередні позиції», - написав Гайдай у Telegram.

Деталі

За його словами, росіяни використовують усе наявне озброєння, аби витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій.

«Обстрілює населені пункти і укріплення наших військових, намагаючись наблизитися до Бахмута. По декілька разів на добу в цих районах працює ворожа авіація. Вчора нею здійснено чотири авіаудари. Ще тричі росіяни проводили артилерійські атаки, застосовували реактивну артилерію, двічі штурмові дії підтримувалися танковими наступами. Ще шість разів здійснювалися обстріли мінометами», - повідомив Гайдай.

Доповнення

За даними Генштабу, українські військові вимушені були залишити шахту "Бутівка" в районі Авдіївки та Семигір'я в напрямку Бахмута.

При цьому Гайдай повідомляв, що протягом 3 серпня окупанти відступили з втратами на 14 ділянках у Луганській області.

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