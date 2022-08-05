На Луганщині ЗСУ відбили ще чотири атаки росіян - Гайдай

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«Окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на міста Донеччини, проводили наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення, проте безуспішні. Чотири атаки ворога завершилися їх відступом на попередні позиції», - написав Гайдай у Telegram.

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За його словами, росіяни використовують усе наявне озброєння, аби витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій.

«Обстрілює населені пункти і укріплення наших військових, намагаючись наблизитися до Бахмута. По декілька разів на добу в цих районах працює ворожа авіація. Вчора нею здійснено чотири авіаудари. Ще тричі росіяни проводили артилерійські атаки, застосовували реактивну артилерію, двічі штурмові дії підтримувалися танковими наступами. Ще шість разів здійснювалися обстріли мінометами», - повідомив Гайдай.

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За даними Генштабу, українські військові вимушені були залишити шахту "Бутівка" в районі Авдіївки та Семигір'я в напрямку Бахмута.

При цьому Гайдай повідомляв, що протягом 3 серпня окупанти відступили з втратами на 14 ділянках у Луганській області.