В Луганской области ВСУ отбили еще четыре атаки россиян - Гайдай

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"Оккупанты пытаются создать благоприятные условия для наступления на Донецкую область, проводили наступательные и штурмовые действия для улучшения тактического положения, однако безуспешные. Четыре атаки врага завершились их отступлением на предыдущие позиции", - написал Гайдай в Telegram.

Детали

По его словам, россияне используют все имеющееся вооружение, чтобы вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций.

"Обстреливает населенные пункты и укрепления наших военных, пытаясь приблизиться к Бахмуту. По несколько раз в сутки в этих районах работает вражеская авиация. Вчера ею совершено четыре авиаудара. Еще трижды россияне проводили артиллерийские атаки, применяли реактивную артиллерию, дважды штурмовые действия поддерживались танковыми наступлениями. Еще шесть раз производились обстрелы минометами", - сообщил Гайдай.

Дополнение

По данным Генштаба, украинские военные вынуждены были покинуть шахту "Бутовка" в районе Авдеевки и Семигорья в направлении Бахмута.

При этом Гайдай сообщал, что в течение 3 августа оккупанты отступили с потерями на 14 участках в Луганской области.