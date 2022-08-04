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ЗСУ відійшли в районі Авдіївки та Бахмута – Генштаб

ЗСУ відійшли в районі Авдіївки та Бахмута – Генштаб

Київ • УНН

 • 337390 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Українські військові вимушені були залишити шахту "Бутівка" в районі Авдіївки та Семигір'я в напрямку Бахмута. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.

Деталі

"На Краматорському та Бахмутському напрямках противник здійснює обстріли наших військ із застосуванням ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Також проводив наступальні штурмові дії з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів", - сказав Громов.

За його словами, ворог намагався заволодіти Соледаром, блокувати з південно-східного та східного напрямків Бахмут.

"Внаслідок масованого застосування противниками артилерії та активних штурмових дій у районах Доломітного та Вуглегірської ТЕС в напрямку Кодеми противнику вдалося потіснити наші війська. Підрозділи ЗСУ вимушені були залишити Семигір'я та перейти до оборони на східних околицях Кодеми", - розповів Громов.

Він зазначив, що на Авдіївському напрямку противник активізував наступальні штурмові дії з метою витіснення українських військових із зайнятих рубежів для оволодіння населеними пунктами Авдіївка та Піски.

"Наносив вогневе ураження із застосуванням авіації й всього озброєння по позиціях підрозділів наших військ, зосередивши свої зусилля на районах Красногорівка, Авдіївка, Опитне, Водяне, Піски, Новобахмутівка. 30 липня в результаті активного застосування противником авіації, артилерії та реактивних систем залпового вогню, введення ним активних наступальних штурмових дій на напрямку Спартак-Авдіївка підрозділи Сил оборони вимушені були залишити шахту "Бутівка" та перейти до оборони південніше населеного пункту Авдіївка", - сказав Громов.

Доповнення

Українські військові протягом тижня звільнили два села – Мазанівку та Дмитрівку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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