ЗСУ відійшли в районі Авдіївки та Бахмута – Генштаб

Деталі

"На Краматорському та Бахмутському напрямках противник здійснює обстріли наших військ із застосуванням ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Також проводив наступальні штурмові дії з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів", - сказав Громов.

За його словами, ворог намагався заволодіти Соледаром, блокувати з південно-східного та східного напрямків Бахмут.

"Внаслідок масованого застосування противниками артилерії та активних штурмових дій у районах Доломітного та Вуглегірської ТЕС в напрямку Кодеми противнику вдалося потіснити наші війська. Підрозділи ЗСУ вимушені були залишити Семигір'я та перейти до оборони на східних околицях Кодеми", - розповів Громов.

Він зазначив, що на Авдіївському напрямку противник активізував наступальні штурмові дії з метою витіснення українських військових із зайнятих рубежів для оволодіння населеними пунктами Авдіївка та Піски.

"Наносив вогневе ураження із застосуванням авіації й всього озброєння по позиціях підрозділів наших військ, зосередивши свої зусилля на районах Красногорівка, Авдіївка, Опитне, Водяне, Піски, Новобахмутівка. 30 липня в результаті активного застосування противником авіації, артилерії та реактивних систем залпового вогню, введення ним активних наступальних штурмових дій на напрямку Спартак-Авдіївка підрозділи Сил оборони вимушені були залишити шахту "Бутівка" та перейти до оборони південніше населеного пункту Авдіївка", - сказав Громов.

Доповнення

Українські військові протягом тижня звільнили два села – Мазанівку та Дмитрівку.