ВСУ отошли в районе Авдеевки и Бахмута – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинские военные вынуждены были покинуть шахту "Бутовка" в районе Авдеевки и Семигорье в направлении Бахмута. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.
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"На Краматорском и Бахмутском направлениях противник производит обстрелы наших войск с применением ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Также проводил наступательные штурмовые действия с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей", - сказал Громов.
По его словам, враг пытался завладеть Соледаром, блокировать с юго-восточного и восточного направлений Бахмут.
"В результате массированного применения противниками артиллерии и активных штурмовых действий в районах Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы противнику удалось потеснить наши войска. Подразделения ВСУ вынуждены были покинуть Семигорье и перейти к обороне на восточных окрестностях Кодемы", – рассказал Громов.
Он отметил, что на Авдеевском направлении противник активизировал наступательные штурмовые действия с целью вытеснения украинских военных из занятых рубежей для овладения населенными пунктами Авдеевка и Пески.
"Наносил огненное поражение с применением авиации и всего вооружения по позициям подразделений наших войск, сосредоточив свои усилия на районах Красногоровка, Авдеевка, Опытное, Водяное, Пески, Новобахмутовка. 30 июля в результате активного применения противником авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, введения им активных наступательных штурмовых действий в направлении Спартак-Авдеевка подразделения Сил обороны вынуждены были покинуть шахту "Бутовка" и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка", - сказал Громов.
Дополнение
Украинские военные в течение недели освободили два села – Мазановку и Дмитровку.