ЗСУ звільнили від окупантів Мазанівку та Дмитрівку

Цитата

«Протягом тижня наші війська покращили тактичне положення та просунулись в глибину оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка. Звільнили два населених пункти – Мазанівку та Дмитрівку», - розповів Громов.

Доповнення

2 серпня повідомлялося, що ЗСУ звільнили ще сім населених пунктів у Херсонській області.

Також 2 серпня повідомлялося, що в Україні від російських загарбників ЗСУ звільнили вже 1054 населені пункти. На деокупованих територіях тривають відновлювальні роботи.