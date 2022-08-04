ЗСУ звільнили від окупантів Мазанівку та Дмитрівку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Українські військові протягом тижня звільнили два села: Мазанівку та Дмитрівку. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає УНН.
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«Протягом тижня наші війська покращили тактичне положення та просунулись в глибину оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка. Звільнили два населених пункти – Мазанівку та Дмитрівку», - розповів Громов.
Доповнення
2 серпня повідомлялося, що ЗСУ звільнили ще сім населених пунктів у Херсонській області.
Також 2 серпня повідомлялося, що в Україні від російських загарбників ЗСУ звільнили вже 1054 населені пункти. На деокупованих територіях тривають відновлювальні роботи.