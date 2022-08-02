Від російських загарбників в Україні звільнили вже 1054 населені пункти – ОП

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“Станом на сьогодні деокуповано вже 1054 населених пункти. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи”, – заявив Тимошенко.

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Кирило Тимошенко додав, що у тісній співпраці Офісу президента та представництва UNICEF Украïна розпочато ремонт укриттів у школах Київської, Львівської та Чернігівської областей. Всього планують відновити понад 50 шкіл та садочків.

Нагадаємо

План відновлення України розрахований на 10 років та потребує загального фінансування обсягом орієнтовно 750 млрд доларів. Очікується, що за час реалізації плану буде впровадження щонайменше 850 проектів у різних сферах життя країни. Ці проекти спрямовані не просто на відбудову зруйнованої інфраструктури, а на впровадження передових технологій та високих стандартів соціально-економічного життя.

При уряді України планують створити спеціальний орган, який контролюватиме та розподілятиме кошти, що надходитимуть в Україну від інвесторів у межах реалізації плану відновлення України.