От российских захватчиков в Украине освободили уже 1054 населенных пункта – ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Украине от российских захватчиков ВСУ освободили уже 1054 населенных пункта. На деоккупированных территориях продолжаются восстановительные работы. Об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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“По состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1054 населенных пункта. На всех освобожденных от российской оккупации территориях продолжаются оперативные восстановительные работы”, – заявил Тимошенко.
Детали
Кирилл Тимошенко добавил, что в тесном сотрудничестве Офиса президента и представительства UNICEF Украина начат ремонт укрытий в школах Киевской, Львовской и Черниговской областей. Всего планируют восстановить более 50 школ и садиков.
Напомним
План восстановления Украины рассчитан на 10 лет и требует общего финансирования в размере ориентировочно 750 млрд долларов. Ожидается, что за время реализации плана будет внедрено не менее 850 проектов в различных сферах жизни страны. Эти проекты направлены не просто на восстановление разрушенной инфраструктуры, но и на внедрение передовых технологий и высоких стандартов социально-экономической жизни.
При правительстве Украины планируют создать специальный орган, который будет контролировать и распределять средства, поступающие в Украину от инвесторов в рамках реализации плана восстановления Украины.