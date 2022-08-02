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От российских захватчиков в Украине освободили уже 1054 населенных пункта – ОП

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. В Украине от российских захватчиков ВСУ освободили уже 1054 населенных пункта. На деоккупированных территориях продолжаются восстановительные работы. Об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

Цитата

“По состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1054 населенных пункта. На всех освобожденных от российской оккупации территориях продолжаются оперативные восстановительные работы”, – заявил Тимошенко.

Детали

Кирилл Тимошенко добавил, что в тесном сотрудничестве Офиса президента и представительства UNICEF Украина начат ремонт укрытий в школах Киевской, Львовской и Черниговской областей. Всего планируют восстановить более 50 школ и садиков.

Напомним

План восстановления Украины рассчитан на 10 лет и требует общего финансирования в размере ориентировочно 750 млрд долларов. Ожидается, что за время реализации плана будет внедрено не менее 850 проектов в различных сферах жизни страны. Эти проекты направлены не просто на восстановление разрушенной инфраструктуры, но и на внедрение передовых технологий и высоких стандартов социально-экономической жизни.

При правительстве Украины планируют создать специальный орган, который будет контролировать и распределять средства, поступающие в Украину от инвесторов в рамках реализации плана восстановления Украины.

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