ВСУ освободили от оккупантов Мазановку и Дмитровку
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинские военные в течение недели освободили два села: Мазановку и Дмитровку. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, передает УНН.
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«В течение недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Брашков, Сулугуновка и Дмитровка. Освободили два населенных пункта – Мазановку и Дмитровку», - рассказал Громов.
Дополнение
2 августа сообщалось, что ВСУ освободили еще семь населенных пунктов в Херсонской области.
Также 2 августа сообщалось, что в Украине от российских захватчиков ВСУ освободили уже 1054 населенных пункта. На деоккупированных территориях продолжаются восстановительные работы.