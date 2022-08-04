ВСУ освободили от оккупантов Мазановку и Дмитровку

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«В течение недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Брашков, Сулугуновка и Дмитровка. Освободили два населенных пункта – Мазановку и Дмитровку», - рассказал Громов.

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2 августа сообщалось, что ВСУ освободили еще семь населенных пунктов в Херсонской области.

Также 2 августа сообщалось, что в Украине от российских захватчиков ВСУ освободили уже 1054 населенных пункта. На деоккупированных территориях продолжаются восстановительные работы.