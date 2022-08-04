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Луганщина: окупанти відступили з втратами на 14 ділянках - Гайдай

Луганщина: окупанти відступили з втратами на 14 ділянках - Гайдай

Київ • УНН

 • 176345 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Протягом минулої доби окупанти відступили з втратами на 14 ділянках у Луганській області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

“Так, 3 серпня окупанти вимушені були відступити зі значними втратами на 14 ділянках, де вони намагалися покращити тактичне положення”, – написав Гайдай у Telegram.

Деталі

Також протягом минулої доби ворогом випущені три ракети, п’ять разів застосована ствольна артилерія, ще п’ять – реактивна. Атаки окупантів підтримувалися мінометними та танковими обстрілами. У районах вісьмох населених пунктів росіяни бомбардували з повітря.

“Вони не рахують втрати, тому що переважно гинуть жителі окупованих територій. Росіянам вони не потрібні на майбутнє, бо вже вісім років населення «лнр» є тягарем для бюджету рф. Зараз ці фінансові втрати чоловіки й відпрацьовують”, – додав він.

Як стало відомо, лише у Старобільську російські окупанти відправили на фронт близько 80 цивільних чоловіків, які не встигли евакуюватися. Ними і поповнюється склад штурмових груп, які ЗСУ регулярно знешкоджують.

Також окупанти щодня намагаються покращити тактичне положення за рахунок потужної роботи артилерії та чисельних штурмових дій. У росіян значні втрати, піхоту вони поповнюють жителями нещодавно окупованих міст.

“На окупованих у 2014 році територіях вже мобілізували усіх, кого можна. Зараз забирають навіть незамінних шахтарів. Ейфорія "асвабаждения" швидко минула і у нещодавно захоплених містах та селах. Бо потрібно виправдовуватися на фронті. Страждають ті, хто не встиг евакуюватися в безпечні регіони України. Їх направляють у військкомати проти волі”, – резюмував Гайдай.

Доповнення

Через велику кількість тіл загиблих людей на території Луганщини стрімко розповсюджуються інфекційні захворювання.

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