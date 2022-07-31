Луганщина: через велику кількість трупів стрімко розповсюджуються інфекційні хвороби

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«Гуманітарна ситуація в регіоні просто катастрофічна. Справа в тому, що не прибирають біля міст тіла загиблих людей. Немає різниці чи це військові, чи цивільне населення. В Северодонецьк приїхали представники з росії якоїсь медичної галузі. Поки що не маємо чіткої інформації, але люди по лікарні ходять в захисних костюмах. Тому що зараз почалась потужна інфекція», – зазначив Гайдай.

Він додав, що ті місцеві жителі, які п’ють воду зі свердловин, уражаються інфекційними хворобами, адже продукти розкладу тіл вже потрапили у воду.

Нагадаємо

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ворог не полишає спроб покращити тактичне положення задля наступу на Бахмут та прилеглі населені пункти на межі Луганщини та Донеччини.

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