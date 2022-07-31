Луганщина: из-за большого количества трупов стремительно распространяются инфекционные болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Из-за большого количества тел погибших на территории Луганщины стремительно распространяются инфекционные заболевания. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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«Гуманитарная ситуация в регионе просто катастрофическая. Дело в том, что не убирают у городов тела погибших людей. Нет разницы или военные, или гражданское население. В Северодонецк приехали представители из России какой-то медицинской отрасли. Пока нет четкой информации, но люди по больнице ходят в защитных костюмах. Потому что сейчас началась мощная инфекция», – отметил Гайдай.
Он добавил, что те местные жители, которые пьют воду из скважин, поражаются инфекционными болезнями, ведь продукты разложения тел уже попали в воду.
Напомним
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение ради наступления на Бахмут и близлежащие населенные пункты на границе Луганщины и Донбасса.