Гайдай: ворог не полишає спроб покращити тактичне положення для наступу на Бахмут

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"Спроби просунутися вглиб російська армія підтримує авіаційними ударами. Такими діями окупанти намагаються створити додатковий тиск на оборону українців. Ворог не полишає спроб покращити тактичне положення задля наступу на Бахмут та прилеглі населені пункти на межі Луганщини та Донеччини. Піхоту росіян підтримують штурмова та армійська авіація. Так, поблизу семи міст та сіл протягом 30 липня зафіксовані авіаудари", - зазначив Гайдай.

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Він наголосив, що противник зосереджує зусилля на ураженні військових об’єктів та елементів інфраструктури, залишає населені пункти без газу і світла.

Позиції українських військ обстріляні вздовж усієї лінії зіткнення.

Завдано чотири ракетні удари, проведено 15 артилерійських обстрілів, ще три – із застосуванням мінометів, п’ять разів ворогом використані системи залпового вогню, проведені три танкові атаки.

"Росіяни хочуть скувати дії оборони, аби в нас не було змоги проводити ротацію чи підсилювати інші напрямки. Також учора наші бійці виявили та знешкодили одну із розвідувальних груп росіян. Водночас авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії для підтримки дій наземних угруповань. Втім, наступ ворога відбито одразу по декількох напрямках. Тим часом, у Сєвєродонецьку, де вже півтора місяця обіцяють відремонтувати електропостачання, нарешті запрацював перший телевізор. Щоправда, розташований він на борту автомобіля, який пересувається по місцях скупчення населення, транслює лише один канал, який забажає окупаційна влада, і працює нерегулярно", - розповів голова ОВА.

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